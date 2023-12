Les meilleures plantes mellifères par saison

Floraison en début de printemps

ARBRES MELLIFÈRES

– Pommiers (Malus domestica)

La plupart des pommiers sont autostériles, c’est-à-dire qu’ils ont besoin des insectes pollinisateurs pour assurer la fécondation des fleurs et produire des fruits. Lors de la création d’un verger, il est indispensable de panacher les variétés, les unes fécondant les autres. Les pommiers fournissent un pollen d’excellente qualité aux abeilles.

– Cerisiers et Merisier (Prunus avium)

Le terme cerisier désigne plusieurs espèces du genre et englobe aussi bien des arbres fruitiers que des variétés ornementales. Ces dernières, tels les Prunus serrulata, sont sans grand intérêt pour les butineurs car souvent les fleurs sont trop doubles et compliquent les choses. Le plus mellifère est le merisier (Prunus avium) dont plusieurs variétés se fécondent les unes les autres pour assurer une bonne fructification. Ce sont principalement les abeilles qui transportent le pollen de fleur en fleur. Elles récoltent un nectar abondant à l’origine d’un des premiers miels de l’année. Les amandiers et les abricotiers pourraient également figurer dans les arbres les plus mellifères.

– Gommier noir (Nyssa sylvatica)

Le gommier noir est un petit arbre caduc venu tout droit des Etats-Unis, dont le feuillage prend de fabuleuses teintes automnales rouge orangé. Les fleurs apparaissent courant juin et sont très appréciées par les abeilles. Il présente aussi une écorce remarquable et offre des baies dont les oiseaux raffolent.

ARBUSTES ET ARBRISSEAUX MELLIFÈRES

– Cognassier du Japon (Chaenomeles)

Cet arbuste à la floraison précoce est très prisé des insectes pollinisateurs à une période où il n’y a encore pas grand chose à se mettre dans la trompe à nectar. Quantité de fleurs apparaissent en mars-avril, avant le feuillage. Il forme un grand buisson coloré que vous pouvez planter en isolé, intégrer facilement dans une haie libre ou encore palisser contre un mur.

VIVACES, ANNUELLES ET BULBES MELLIFÈRES

– Pulmonaires (Pulmonaria sp.)

Les fleurs des pulmonaires sont très visitées par les bourdons et les abeilles qui cherchent activement à se sustenter en fin d’hiver. La couleurs des fleurs changent avec l’age. Ceci est la conséquence d’une variation de pH intracellulaire au cours du vieillissement. Remarquerez que ce sont les fleurs pourpres, les plus jeunes, donc celles qui contiennent plus de pollen et de nectar, qui sont butinées en priorité. Ce sont des plantes couvre-sols faciles pour les zones ombragées. La floraison s’étale de mars à juin selon les variétés de pulmonaires.

– Muscaris (Muscari armeniacum)

Ce sont des fleurs très répandues dans les jardins où elles se naturalisent parfaitement bien. Elles attirent toutes sortes de pollinisateurs, en particulier les abeilles de l’espèce Apis mellifera qui y trouvent le nectar et le pollen convoités. La floraison a lieu de mars à mai en fonction des variétés.

Parmi les plantes indigènes, il est tout de même permis de citer le fameux pissenlit (Taraxacum officinale) qui, malgré sa mauvaise réputation, se trouve être une plante mellifère de première importance, véritable réservoir à nectar et pollen de qualité pour butineurs affamés.

– Ail des ours (Allium spp.)

Ce petit bulbe des sous-bois offre de jolies ombelles blanches très mellifères. Riche en nectar et en pollen, l’ail des ours constitue une excellente source de nourriture pour de nombreux insectes pollinisateurs. La floraison a lieu d’avril à juin. Enfin, comestible, toute la plante dégage une forte odeur aillée et s’utilise en cuisine.